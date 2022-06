Primarul Mihai Chirica cere masuri ferme pentru diminuarea numarului accidentelor auto

In urma tragediei petrecute in noaptea de joi, 16 iunie, spre vineri, 17 iunie, cand masina unei persoane de sex feminin aflate sub influenta alcoolului a lovit o echipa de angajati ai Citadin SA aflati in timpul lucrului, iar patru dintre acestia si-au pierdut viata, primarul Mihai Chirica solicita autoritatilor centrale sa ia urgent masuri pentru a diminua numarul accidentelor auto."Cer cu insistenta Guvernului si Parlamentului Romaniei sa ia masuri ferme pentru descurajarea faptelor si ... citeste toata stirea