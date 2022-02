Primarul Mihai Chirica, dat in judecata pentru hartuire. Procesul a fost deschis de secretara Consiliului Local Iasi, Denisa Ionascu

Primarul Mihai Chirica are noi probleme in instanta: secretara generala a Consiliului Local Iasi, Denisa Ionascu, l-a acuzat de hartuire. Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost dat in judecata de catre Denisa Ionascu, secretarul Consiliului Local Iasi, aceasta acuzandu-l pe edil de hartuire morala. Denisa Ionascu cere daune morale in cuantun de 100.000 de lei, spunand ca traieste o stare de temere si nesiguranta."Toate aceste iesiri publice prin care sunt atacata imi creeaza o stare ... citeste toata stirea