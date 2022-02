Primarul Mihai Chirica este sub control judiciar timp de 60 de zile. Viceprimarul Daniel Juravle ii va prelua atributiile

In cauza a fost dispusa si efectuarea urmaririi penale fata de suspectul HARABAGIU GABRIEL VASILE, la data faptelor viceprimar al municipiului Iasi, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de fals intelectual in forma continuata (doua acte materiale) si uzurparea functiei.In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza starea de fapt, potrivit careia, cei doi, in exercitarea functiilor, ar fi dispus/semnat documente, cu incalcarea legii, in procedura ... citeste toata stirea