Primarul Mihai Chirica: "Eu, daca fac un rau cuiva, trebuie sa platesc. Asa este corect. Dar daca cineva imi face rau mie, plateste? Si cum?"

Primarul Mihai Chirica a oferit un punct de vedere cu privire la decizia magistratilor Curtii de Apel Iasi."La finele acestui an atat de complicat si dupa decizia pozitiva de astazi a magistratilor Curtii de Apel Iasi sunt optimist fata de perspectiva statului de drept, dar si extrem de dezamagit de felul in care functioneaza unele institutii ale Statului Roman, cu atat mai mult cu cat este vorba de institutii chemate sa faca justitie si dreptate in tara noastra. Este a doua oara in acest an ... citeste toata stirea