Primarul Mihai Chirica: "Important este ca astazi am primit o gura de oxigen care confirma faptul ca statul de drept in Romania trebuie respectat"

Primarul Mihai Chirica a transmis un prim punct de vedere dupa ce instanta a decis revocarea controlului judiciar."S-a hotarat ridicarea in totalitate a conditiilor cerute de procuror, respectiv in acest moment nu mai exista nicio interdictie in ceea ce priveste controlul judiciar. Practic am intrat in deplinatatea tuturor atributiilor pe care le am in calitate de primar al municipiului Iasi. Dar acest lucru este mai putin important. Important este ca astazi am primit o gura de oxigen care ... citeste toata stirea