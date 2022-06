Primarul Mihai Chirica, mesaj de "userist" dupa accidentul de azi-noapte

Dupa ce actualii si fostii colegi din PNL si PSD au facut praf in Parlament noile prevederi din Codul Rutier, pledand in favoarea soferilor agresivi, primarul Mihai Chirica cere Guvernului masuri drastice impotriva criminalilor din trafic.Mesajul edilului, transmis in urma accidentului de azi-noapte din Pacurari, seamna izbitor cu cel al alesilor USR care au reusit in ultimul moment sa suspende in Parlament prevederile PSD-PNL prin care soferii nesimtiti scapau usor de contraventii."Cer cu ... citeste toata stirea