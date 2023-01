Primarul Mihai Chirica - "O tara puternica se cladeste in unitate"

Primarul Mihai Chirica a spus celor cateva mii de persoane venite in Piata Unirii ca o tara puternica se cladeste in unitate. "In unitate de gandire si in unitate de vointa. Un conducator puternic este cel care leaga poporul si il aduna in jurul idealurilor sale, fie el om politic sau alt demnitar. Atunci cand ati venit sunt convins ca ati venit cu ganduri de unire, pentru a face o tara mai puternica, iar cei care va dezbina nu vor binele acestei natiuni. Nu am venit aici pentru noi sau pentru ... citeste toata stirea