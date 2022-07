Primarul Mihai Chirica si fostul viceprimar Gabriel Harabagiu au fost trimisi in judecata

Primarul Iasiului, Mihai Chirica, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, dar si angajati ai Primariei au fost trimisi in judecata de DNA Iasi. Cu totii sunt vizati de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind ilegalitati in domeniul imobiliar.Procurorii DNA il acuza pe primarul Mihai Chirica de complicitate la fals intelectual si complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit si fals intelectual in forma continuata ... citeste toata stirea