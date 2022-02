Primarul si-a schimbat domiciliul din buletin. A dat vila pe un apartament

Mihai Chirica s-a mutat, cel putin in acte, de la vila din zona CUG in apartamentul de pe bulevardul Independentei.Primarul Mihai Chirica nu mai are domiciliul in vila din Tudor Neculai, una dintre casele acestuia pe care a donat-o fiicelor din a doua casatorie. Din actele intocmite de procurorii DNA in dosarul "Flux" rezulta ca primarul are acum domiciliul intr-un apartament din bld. Independentei pe care Chirica l-a achizitionat in anul 2011. In prezent, apartamentul este inchiriat catre o ... citeste toata stirea