Agentia Nationala de Integritate (ANI) a verificat timp de sase ani averea primarului Mihai Chirica. Edilul sef al Iasului a declarat ieri ca a primit din partea ANI, la inceputul lunii septembrie, raportul de evaluare. El nu a facut public raportul, dar, intr-o conferinta de presa, a citit concluziile."In urma finalizarii evaluarii facute la lucrarea 28.585/9.08.2017 privindu-l pe Mihai Chirica, in raport cu datele, informatiile si documentele aflate in dosarul lucrarii, in perioada evaluata, ... citeste toata stirea