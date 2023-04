"Primavara, in inima si maini de copil" la Gradinita cu Program Prelungit Cuvioasa Parascheva, IasiEchipa de implementarea a proiectului:prof. inv. prescolar Zaharia Oana-Georgianaprof. inv. prescolar Badi Cristinaprof. inv. prescolar Nistor- Mitocaru IonelaConcursul judetean "Primavara, in inima si maini de copil" editia aII-a, inscris in CAEJ 2023, pozitia 75, vizeaza implicarea prescolarilor si elevilor de la clasele primare in realizarea unor lucrari practice prin diverse tehnici, ... citeste toata stirea