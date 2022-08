Prime Kapital va livra anul viitor peste 20.000 mp de birouri Clasa A, in cadrul Silk District

Prime Kapital, dezvoltator, investitor si operator real estate integrat, a demarat lucrarile pentru Faza 1 de Birouri Clasa A, cu certificare BREEAM Outstanding, parte a proiectului de regenerare urbana Silk District, din Iasi.Astfel, Prime Kapital va livra, in 2023, in prima faza a constructiei, 20.745 metri patrati de birouri Clasa A. In prezent pe piata din Iasi mai exista doar doua cladiri de birouri Clasa A, a caror suprafata totala ajunge la 24.500 metri patrati, piata fiind dominata de ... citeste toata stirea