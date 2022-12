Primele curse de transport metropolitan intra in ianuarie pe trasee. "Nu vom putea intra in Valea Lupului"

Contractul de achizitie a inca 32 autobuze si de microbuze tocmai a fost semnat. Acestea vor circula pe rutele alocate in paralel cu autobuzele care asigura deja legatura cu Miroslava, Lunca Cetatuii, Tomesti si Breazu.LEGENDA FOTO: Autobuzele care merg in afara Iasului sunt intotdeauna aglomerateOdata cu intrarea in 2023 incep sa circule primele mijloace de transport public in Zona Metropolitana Iasului. Insa nu toate odata, asa cum era preconizat, ci in etape, ne-a spus Eduard Boz, ... citeste toata stirea