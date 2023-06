Au fost anuntati primii artisti care vor urca pe scena la Digital Throne, concertul asociat Campionatului Mondial de Esports, care va avea loc in toamna la Iasi.Astfel, in cadrul festivitatii de inchidere ce se va desfasura in zona Palas, in perioada 1-3 septembrie, pe scena Digital Throne vor urca Lost Frequencies, JP Cooper si Tom Odell. Alaturi de ei, pe scena vor urca si unii artisti romani, precum Delia, Connect-R & Johny Romano, The Motans, Deliric x Silent Strike w. Muse Quartet & CTC. ... citeste toata stirea