Medicii se lupta contratimp sa salveze viata unui tanar de 30 de ani care a luat foc dupa ce s-a jucat cu petarde. Din primele informatii, incidentul a avut loc in cartierul Galata, iar tanarul ar fi aruncat o petarda langa o canistra cu combustibil, care a luat foc. Ulterior, incercand sa protejeze copiii care se jucau in apropiere, acesta a incercat sa stinga focul, moment in care l-au cuprins flacarile. ... citeste toata stirea