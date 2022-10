Primii doi ieseni care poarta bratari de supraveghere. Si-au batut iubitele si nu mai au voie sa se apropie de acestea

Doi ieseni sunt supravegheati de la distanta de catre politisti dupa ce si-au batut iubitele. Politistii le-au montat celor doi barbati bratari electronice, iar in caz ca se vor apropia de ele, politistii vor fi alertati. In acest timp, cei doi sunt cercetati pentru infractiunea de violenta in familie."Pe data de 3 octombrie 2022, Politia Orasului Podu Iloaiei, din cadrul Politiei Iasi, a fost sesizata direct de catre o femeie, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre sotul ei, in ... citeste toata stirea