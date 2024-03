Primii ieseni care zboara prin terminalul T4 al Aeroportului Iasi. Azi se taie panglica de inaugurare

Astazi, 29 martie, are loc deschiderea oficiala a terminaluli T4 de la Aeroportul Iasi. Primii ieseni care vor avea "onoarea" de a pasi prin noul terminal sunt pasagerii zborului TAROM RO704, care vor decola spre Bucuresti la 14.00 si pasagerii zborului RO703, care vor ateriza la 13.35 in Iasi. Pana acum, portile T4 au fost deschise doar pentru liderii politici."Astazi, T4 va prinde viata. Suntem in asteptarea primilor ... citește toată știrea