Primii pensionari ieseni, tratament la Baile Nicolina

Prima serie de varstnici beneficiari ai biletelor de tratament prin Casa Judeteana de Pensii Iasi sunt asteptati la Baile Nicolina * costul unui bilet este de de 50% din cuantumul brut al penisie incasate in luna anterioara plecarii in statiune, iar durata sejurului este de 16 zile, cu 12 zile efective de tratament balnearOdata cu ridicarea restrictiilor generate de pandemie, pensionarii ieseni isi potreevaluat pozitia vizavi de inscrierea pe listele Casei Judetene de Pensii Iasi in vederea ... citeste toata stirea