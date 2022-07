Primul autobuz electric romanesc, prezentat oficial la Iasi

ATP Bus e-UpCity este fabricat la Baia Mare si va circula pe strazile din oras in urmatoarele doua saptamani * autobuzul ATP Bus are un design confortabil si spatios, beneficiind de 83 de locuri si avand o lungime de 12,18 metri * autonomia in oras este de minim 200 de kilometri si de maxim 360 de kilometri, iar pretul variaza, functie de dotari, intre 350.000 si 450.000 de euro * de mentionat faptul ca luna viitoare va ajunge la Iasi primul autobuz electric fabricat de SolarisGrupul ATP din ... citeste toata stirea