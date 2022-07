Primul autobuz electric romanesc va fi testat timp de doua saptamani pe strazile Iasului

ATP Trucks Automobile, producator de autovehicule de transport rutier si persoane, parte a ATP Group, va pune la dispozitia CTP Iasi, incepand de luni si timp dedoua saptamani, unautobuz electric proiectat si fabricat in Romania, la Baia Mare.Autobuzul electric a fost lansat vara trecuta pe piata si, intre timp, producatorii au facut un tur de forta prin tara pentru ca vehiculul sa fie testat de operatorii de transport. Demersul ATP vine si in contextul in care, in urmatorii ani, ... citeste toata stirea