Primul caz de meningita meningococica la bebelus, in ultimii 5 ani

Bebelus de 7 luni, din Madarjac, a fost adus la spital mai mult mord decat viu. El a fost salvat de medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Parascheva" din Iasi. Analizele au aratat ca sugarul are meningita. Este cel mai mic pacient internat cu o astfel de boala in ultimii 5 ani.Sugarul a fost internat mai intai la Spitalul pentru copii "Sf.Maria". Medicii de acolo au suspectat ca are menigococcemie, asa ca l-au transferat cat au putut de repede la Spitalul de Boli Infectioase. Dupa ... citeste toata stirea