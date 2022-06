Primul caz de prescriere a pedepsei: manager de la o cunoscuta firma ieseana, acuzat de furt

Infractorii incep sa invete cum sa se strecoare prin ochiurile tot mai largi ale navodului justitiei. Un iesean si-a folosit functia de manager de vanzari la o firma de industrializare a carnii pentru a-si umple propriile buzunare. Facea comenzi in numele unor magazine si prelua marfa, dar in folosul propriu. Judecat pentru delapidare si fals in inscrisuri, a fost condamnat in prima instanta, dar procesul s-a intrerupt la Curtea de Apel, dupa ce aparatorul inculpatului a cerut sa se constate ... citeste toata stirea