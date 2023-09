O firma din Ankara, Mega Muhendislik Musavirlik A.S., in alianta cu una din Iasi, Total Business Land SRL, a primit de la CNAIR contractul de realizare a studiului de fezabilitate pentru pasajul care ar urma sa fie construit in locul rondului de la Dedeman Pacurari.Pasajul denivelat care va facilita accesul de pe Europeana pe Centura Iasi-Sud si invers este menit sa inlature blocajele rutiere din zona si, asa cum ne-a raspuns recent Regionala de drumuri nationale, va elimina si problema ... citeste toata stirea