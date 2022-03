Primul copil din Ucraina cu COVID-19, internat la Spitalul de Pediatrie

La Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi a fost internat primul copil din randul refugiatilor din Ucraina depistat pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2. Acesta are 2 ani si are o forma moderata a bolii, care a necesitat insa internarea in unitatea medicala."Am inregistrat primul pacient pediatric ucrainean pozitiv COVID, un pacient de 2 ani cu manifestari medii de patologie COVID, internat in zona rosie, insotit de mama. Pacientii ucraineni sunt mereu insotiti de apartinatori, in special de ... citeste toata stirea