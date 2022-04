Primul examen national de dietetician autorizat va fi organizat la Iasi

Primul examen national de dietetician autorizat va fi organizat in luna mai la Iasi, fiind organizat de cinci institutii de invatamant superior care au un program de licenta acreditat in specializarea nutritie si dietetica, in colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din Romania (CDR).Adina Rusu, presedinte Colegiul Teritorial Iasi al CDR si secretar national CDR declara, prin intermediul unui comunicat de presa, ca primul examen de dietetician autorizat va fi sustinut la Universitatea de ... citeste toata stirea