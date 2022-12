Primul fost parlamentar iesean care isi castiga in instanta asa-numita "pensie nesimtita": un fost FSN-ist. Tineti-va bine: urmeaza valul celorlalti!

Fostii parlamentari au inceput sa-si ia pensiile inapoi. Dupa doar doi ani petrecuti in Camera Deputatilor, un fost reprezentant al iesenilor i-a convins pe magistratii Tribunalului ca merita un plus la pensie. Sentinta mai trebuie confirmata insa de instanta superioara, intrucat Camera Deputatilor a declarat apel. Cine este acest prim castigator?FOTO: Vasile Diacon, fost deputat de Iasi din partea FSNVasile Diacon a fost deputat de Iasi din partea Frontului Salvarii Nationale in primul ... citeste toata stirea