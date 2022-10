Primul iesean academician european - Narcis Ciprian Avarvari

Iasul are un cercetator membru al Academiei Europene de Stiinte. Este vorba despre Narcis Ciprian Avarvari care de ieri este membru al acestui for international de cercetare. Acesta este stabilit de mai multi ani in Franta si este specializat in Chimie organometalica si Materiale moleculare. Din anul 2010 este director de cercetare la Centrul National Francez pentru Cercetare Stiintifica si din 2009 profesor asociat la Instititul Politehnic din Paris.Pe parcursul carierei sale a primit ... citeste toata stirea