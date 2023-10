Kaufland ar putea incepe lucrarile la noul magazin din CUG in cursul anului viitor. La circa sapte luni de la aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ) in plenul Consiliului Local (CL), Kaufland a obtinut doua certificate de urbanism in cazul acestui proiect.Primul face referire la construirea centrului comercial, alaturi de amenajarea parcarii si a accesului auto. Cel de-al doilea vizeaza amenjarea sensului giratoriu pe soseaua Nicolina.Obtinerea acestor acte deschide drumul pentru ... citeste toata stirea