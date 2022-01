Primul pacient cu Omicron mort in Romania, la Iasi

O femeie in varsta de 75 de ani, internata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, este primul pacient din Romania care a murit dupa ce a fost diagnosticata pozitiv la COVID-19. Femeia era infectata cu tulpina Omicron, nu era vaccinata si avea comorbiditati.Femeia a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi in urma cu 10 zile, insa dupa numai cateva zile de la spitalizare ea a inceput sa se simta tot mai rau. In cauza, medicii au decis sa o mute la terapie intensiva. La ATI a fost ... citeste toata stirea