Primul spital din subordinea CJ Iasi care si-a infiintat propriul serviciu de Pompieri

Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" este primul spital din subordinea Consiliului Judetean care are propriul serviciu de pompieri. Ziarul de Iasi a scris de mai multe ori in cursul anului trecut despre inexistenta acestui serviciu la nivelul spitalelor CJ."Este un nou proiect de hotarare initiat de catre mine care devine realitate, propunerea de iE,nfiintEare a unui serviciu pentru situatE-ii de urgentE-aE iE,n spitalele din subordinea Consiliului Judetean fiind depusa in ... citeste toata stirea