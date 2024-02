Prin administratie liberala, construirea unui nou sediu pentru Opera Nationala Romana Iasi devine realitate! (P)

Dragi ieseni, saptamana aceasta am mai facut un pas decisiv pentru construirea viitorului sediu al Operei Nationale Romane Iasi.Ministerul Culturii a lansat in dezbatere publica proiectul Hotararii de Guvern care prevede inscrierea unui teren de circa 10.000 de metri patrati in domeniul public, destinat acestui proiect emblematic. Acest teren, parte din spatiul ApaVital SA, situat strategic in inima zonei Copou, va deveni casa noii Opere Nationale Romane din Iasi."Acest moment nu ar fi fost ... citește toată știrea