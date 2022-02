Principalele adaposturi antiaeriene din Iasi: in ce stare sunt si cum pot fi folosite

In judetul Iasi sunt, teoretic, 181 de adaposturi antiaeriene. Marea lor majoritate se afla in municipiul Iasi. Mai sunt doua in Pascani, doua in Podu Iloaiei si cate unul in Holboca, Letcani, Miroslava si Victoria. Numarul lor, mentionat intr-o situatie a adaposturilor de protectie civila realizata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, nu pare sa fie la zi. O verificare sumara a acestora asta arata. Cum e inauntru, insa, in cele functionale?Unele dintre blocurile nou ... citeste toata stirea