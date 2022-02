Prins beat la volan dupa o tamponare cu o masina parcata

Un iesean a fost prins la volan beat crita. Barbatul in varsta de 52 de ani a lovit un alt autoturism in timp ce conducea pe strazile din municipiul Iasi. Acesta a fost transportat la spital de catre politistii de la rutiera, unde i-au fost recoltate probe biologice de sange. De asemenea, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infractiunea de conducere sub influenta alcoolului."Din invesitgatiile efectuate pana in prezent s-a ... citeste toata stirea