Prins conducand cu 120 km/ora desi era aproape de coma alcoolica. A spus ca isi duce amicul la spital

Epidemia cu noul coronavirus l-a adus pe un sofer in fata instantei. Nu si-a putut duce un prieten la spital in apropiere de casa si a trebuit sa vina la Iasi. A fost oprit pe drum de politisti.In seara zilei de 2 iulie 2020, Eduard Sterea mersese la un prieten, in comuna Tibucani din judetul Neamt. Au baut impreuna cateva ore, Sterea consumand 750 ml vin rosu de casa si o bere. In jurul orei 23, prietenului i s-a facut rau, iar Stera s-a hotarat sa-l duca la spital. Astfel, desi baut, s-a ... citeste toata stirea