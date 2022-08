Prins de doua ori la volan, in prag de coma alcoolica, un iesean e judecat in stare de arest

De regula, cei prinsi bauti la volan sunt judecati in stare de libertate, iar condamnarile sunt fie cu amanare, fie cu suspendare. Se mai ajunge si la arestarea preventiva, dar nu se depasesc cele 30 zile decat extrem de rar. Un recent astfel de caz este cel al lui Eugen-Adrian Lungu. Acesta a ajuns in arest dupa ce a fost prins, intr-un interval de nici 48 de ore, conducand in prag de coma alcoolica.Prima data, in dupa-amiaza de 10 iulie a.c., pe raza localitatii Ceplenita. Rupt de beat, ... citeste toata stirea