Prins in flagrant cand oferea mita unui politist

Lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi si Directia Anchete, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au prins in flagrant o persoana, in timp ce oferea cu titlu de mita suma de 2.800 de lei unui agent de politie. Cu ajutorul banilor persoana respectiva dorea sa-l determine pe politist sa distruga actelor procedurale pe care acesta i le intocmise intr-un dsar penal intocmit ... citeste toata stirea