Prins la volan fara pemis, a motivat ca tocmai face scoala de soferi

Un sofer din Targu Frumos va ajunge dupa gratii dupa ce a fost oprit de politisti. Nu era baut, nu comisese niciun accident, dar nici nu avea permis. De regula, aceasta infractiune are drept consecinta o condamnare cu suspendare.Pentru Dumitru Mandache insa, lucrurile au stat altfel, pentru ca nu se afla la prima astfel de abatere. Fapta a fost comisa in dimineata zilei de 13 mai 2015, cand politistii din Targu Frumos au oprit pentru control in oras o Skoda inmatriculata in Marea Britanie. La ... citeste toata stirea