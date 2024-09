Prins pe scara rulanta, cu camera filmand peisajul de sub fusta unei tinere

* autorul e judecat pentru "agresiune sexuala"Tanarul Cristi S. (25 de ani) risca o condamnare destul de severa, dupa ce a comis ceea ce credea el ca e o mare smecherie. Astfel, pe 11 aprilie a.c., pe la orele pranzului, a luat cu el o camera de filmat de mici dimensiuni si s-a apucat sa umble prin Iulius Mall, in cautare de femei sexy, imbracate in fuste scurte. Pandea cand acesta paseau pe scara rulanta pentru a urca, se amplasa imediat in spatele lor, dar cu doua trepte mai jos, scotea ... citește toată știrea