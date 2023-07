Doua iesence au fost prinse dupa ce au incercat sa fure marfuri dintr-un supermarket. Comportamentul lor daduse de banuit agentilor de paza inca de la intrare, iar la iesire, ele au fost retinute.Fapta s-a petrecut in prima zi a lunii noiembrie 2021, cand Ana Maria Machedon si Ana Maria Ocak au intrat in magazinul Carrefour de pe strada Arcu. Cele doua purtau cate o geanta voluminoasa, ceea ce a atras atentia agentului de paza. Ocak a luata de pe raft patru cutii cu lapte praf, in valoare ... citeste toata stirea