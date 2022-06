Printu Caldararu, inca cinci ani de puscarie, dupa ce a jefuit un cioban

Acum in varsta de 42 de ani, Printu Caldararu e unul dintre interlopii celebri ai Iasului, desi faptele sale tin mai degraba de zona micilor gainarii. Pana alaltaieri, Caldararu avea doar o colectie de mici condamnari pentru diverse furtisaguri, dar talharia comisa in Ajunul Craciunului din 2021 i-a pus capac.In ziua cu pricina, in vreme ce umbla hai-hui prin Campusul Tudor Vladimirescu, Printu a dat nas in nas cu un anume Ciprian S., un cioban care lucrase la o stana din Banat si care tocmai ... citeste toata stirea