Printul Paul, eliberat din inchisoare! Ce au decis judecatorii din Franta in privinta extradarii

Magistratii francezi au dispus, insa, scoaterea printului din inchisoare si plasarea sa sub control judiciar.Printul Paul, retinut la ParisInitial, verdictul judecatorilor in privinta cererii de extradare trebuia sa vina miercuri, 14 septembrie, dar a fost amanat pentru a doua zi. In urma cu cateva minute, s-a decis: Printul Paul paraseste centrul de detentie si va fi liber, dar sub control judiciar!Printul Paul al Romaniei a fost condamnat in data de 17 decembrie 2020 la 3 ani si 4 luni ... citeste toata stirea