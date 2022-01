Prioritatile Romaniei in cazul escaladarii conflictului militar din Ucraina! (P)

Deputatul iesean Silviu Macovei, vicelider al parlamentarilor PSD din Camera Deputatilor se arata foarte ingrijorat de lipsa dezbaterii din spatiul public romanesc a riscurilor pe care le are Romania in cazul escaladarii conflictului militar din Ucraina.Silviu Macovei aduce in atentie nu doar componenta militara, dar si cea economica si chiar umanitara.Parlamentarul iesean considera ca "iminenta unui conflict militar intre Rusia si Ucraina pare a deveni o certitudine. Prin urmare, Romania, ... citeste toata stirea