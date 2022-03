Prizonier la rusi, inchis de comunisti, iar dupa moarte acuzat ca a fost copil legionar

Intors din prizonieratul sovietic, un iesean a fost condamnat in doua randuri pentru activitatea sa anticomunista. La aproape 20 de ani de la moartea lui, fiul acestuia incearca sa recastige in instanta drepturile acordate de lege. Acestea i-au fost retrase ulterior de autoritati, pentru ca batranul fusese simpatizant al legionarilor in liceu.Sublocotenentul de infanterie Victor Stoica a cazut prizonier la sovietici dupa 23 august 1944. S-a intors in tara din prizonierat spre sfarsitul anului ... citeste toata stirea