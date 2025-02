Prizonierii ecranului. Retelele sociale modeleaza generatia tanara

Intr-o lume in care tehnologia ne conecteaza la fiecare pas, tot mai multi adolescenti se refugiaza in spatiul virtual, petrecand ore in sir pe platforme precum TikTok. Un studiu realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent arata ca o treime dintre elevii de liceu si aproape un sfert dintre cei de gimnaziu sunt activi pe TikTok mai mult de cinci ore pe zi. Pentru multi dintre ei, acesta nu mai este doar un loc de divertisment, ci principalul mediu de informare si interactiune sociala.Insa ... citește toată știrea