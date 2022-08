Pro Vita Iasi organizeaza editia a II-a a Festivalului Familiei

Pro Vita Iasi anunta organizarea editiei a II-a a Festivalului Familiei, avand tema "Familia - de la cautare la implinire".Festivalul Familiei, editia a II-a, va avea loc in perioada 4-10 septembrie, in cateva locatii din Iasi: Biserica "Sfantul Haralambie", Ansamblul Mitropolitan si Parcul Copou. Seria evenimentelor debuteaza pe 4 septembrie, cu Sfanta Liturghie la Biserica "Sfantul Haralambie" si cu un picnic dedicat familiilor. Ca si anul trecut, festivalul se desfasoara in preajma zilei ... citeste toata stirea