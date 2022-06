Probleme in PNL dupa trimiterea a doua oara a lui Petru Avram in judecata

Fostul director al Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad plateste acum pentru forajele executate de angajati la ferma familiei Alexe. Primul dosar ajuns in instanta este in Lotul "Chelnerita". Avram a renuntat la calitatea de consilier judetean, dar intrebarea este: pe cine va pune PNL in loc?Fostul director al Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad, Petru Avram, a fost trimis in judecata sub acuzatia de abuz in serviciu si influentarea declaratiilor: a ordonat angajatilor ABA sa ia ... citeste toata stirea