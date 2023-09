Semnat in aprilie 2021, deci cu doi ani si patru luni in urma, contractul de servicii de actualizare a studiului de fezabilitate si de realizare a proiectului tehnic pentru Autostrada Unirii intre Motca/Pascani si Ungheni e deja in mare intarziere. In noiembrie 2022 era termenul de predare a studiului de fezabilitate revizuit, dar aceasta etapa nu a fost atinsa nici pana acum.Mai mult, dupa ce, in mai, s-au incheiat forajele pentru probele de sol necesare studiului geotehnic pe distanta ... citeste toata stirea