Probleme uriase in invatamantul preuniversitar iesean

300 de angajati din sistemul de invatamant preuniversitar iesean ar trebui sa renunte la locurile de munca, dupa ce Guvernul a adoptat OUG 9/2025. Ordonanta prevede ca orice persoana din sistemul bugetar, pentru care s-a emis decizia de pensionare, nu mai poate ramane in sistem. In aceasta ordonanta nu sunt prevazute exceptii, astfel ca problema pare a fi destul de serioasa in Educatie si Sanatate.Liderul USLIP Iasi, Laviniu Lacusta, spune ca prin ordonanta OUG 9/2025 se incearca eliminarea ... citește toată știrea