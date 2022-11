Procedura in premiera la Iasi: un pacient care nu putea fi resuscitat cu soc electric a fost trecut pe un plaman artificial

Zilele trecute a fost realizata in premiera procedura ECMO in resuscitare pentru salvarea unui pacient de 53 de ani din Iasi.Premiera a fost posibila in cadrul proiectului de cercetare CENEMED, desfasurat sub egida Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi, in colaborare cu Institutul Regional de Oncologie Iasi. ECMO este o tehnica extracorporala de acordare a unui suport cardiac si respirator prelungit persoanelor a caror inima si plamani nu sunt in masura sa asigure o ... citeste toata stirea