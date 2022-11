Proces cu daune de 10.000 de euro pentru o baterie auto. Cine are dreptate, magazinul sau clientul?

Un iesean a ramas cu ochii in soare si masina-n drum dupa ce a vrut sa schimbe acumulatorul. La indicatiile unui comerciant, a cumparat unul nou, dar noua baterie pur si simplu nu se potrivea in locasul corespunzator. Cum vanzatorul a refuzat sa schimbe noua baterie cu alta, cazul a ajuns in atentia Protectiei Consumatorului, iar apoi, a instantei.In noiembrie anul trecut, M.M. a mers la magazinul Metchim din Moara de Foc pentru a-si cumpara un acumulator nou pentru autovehiculul sau Toyota ... citeste toata stirea